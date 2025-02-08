Названо условие начала мирных переговоров по Украине
Киеву придется отказаться от территорией для начала переговоров об урегулировании украинского конфликта . Такое мнение выразил обозреватель газеты The Asia Times Уве Парпарт.
«Вероятнее всего, что Украине придется уступить полностью Донецкую (ДНР) и Луганскую области (ЛНР), подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей и покинуть Курскую область. Такое перемирие могло бы послужить основной для мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если оно будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности», — указал обозреватель.
По мнению Парпарта, президенту США Дональду Трампу перед началом мирных переговоров «необходимо пообещать России, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса».