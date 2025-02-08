Киеву придется отказаться от территорией для начала переговоров об урегулировании украинского конфликта . Такое мнение выразил обозреватель газеты The Asia Times Уве Парпарт.

« В е р о я т н е е в с е г о , ч т о У к р а и н е п р и д е т с я у с т у п и т ь п о л н о с т ь ю Д о н е ц к у ю ( Д Н Р ) и Л у г а н с к у ю о б л а с т и ( Л Н Р ) , п о д к о н т р о л ь н ы е Р о с с и и ч а с т и Х е р с о н с к о й и З а п о р о ж с к о й о б л а с т е й и п о к и н у т ь К у р с к у ю о б л а с т ь . Т а к о е п е р е м и р и е м о г л о б ы п о с л у ж и т ь о с н о в н о й д л я м и р н о г о с о г л а ш е н и я , к о т о р о е м о ж е т о к а з а т ь с я д о л г о с р о ч н ы м , е с л и о н о б у д е т в с т р о е н о в о б ш и р н у ю е в р о п е й с к у ю с т р у к т у р у б е з о п а с н о с т и » , — у к а з а л о б о з р е в а т е л ь .

По мнению Парпарта, президенту США Дональду Трампу перед началом мирных переговоров «необходимо пообещать России, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса».