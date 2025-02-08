Автор расследования о жене Макрона сравнила Россию и Францию
Современная Россия по сравнению с Францией — это мечта, заявила в интервью NEWS.ru журналист Наташа Рей, которую в европейской республике преследуют из-за расследования о первой леди Брижит Макрон. Она отметила, что чувствует себя, как во времена КГБ в СССР. Рей добавила, что намерена в ближайшее время подать официальную просьбу на предоставление убежища в России.
Подать такой запрос — это ведь еще один способ сказать всему миру: посмотрите, что происходит во Франции! Мы пытаемся всех заставить верить, что мы — великая демократия. Тогда, как на самом деле, рядовой гражданин, который пытается противостоять официальной линии, не имеет права выражать личное мнение. Здесь действительно чувствуешь себя, как во времена КГБ чувствовали себя люди в СССР. Сегодняшняя Россия по сравнению с сегодняшней Францией — это мечта, — заявила Рей.
Рей называет себя независимым журналистом. В 2021 году она впервые написала в издании Faits & Documents о том, что первая леди Франции — трансгендер (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).
Журналистка пыталась доказать, что до 1980-х Брижит Макрон якобы была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. Согласно результатам расследования, он родился в 1953 году и был женат на Катрин Озьер, которая родила ему троих детей. Журналистка назвала первого мужа Брижит Макрон Андре-Луи Озьера выдуманным персонажем.