Современная Россия по сравнению с Францией — это мечта, заявила в интервью NEWS.ru журналист Наташа Рей, которую в европейской республике преследуют из-за расследования о первой леди Брижит Макрон. Она отметила, что чувствует себя, как во времена КГБ в СССР. Рей добавила, что намерена в ближайшее время подать официальную просьбу на предоставление убежища в России.

П о д а т ь т а к о й з а п р о с — э т о в е д ь е щ е о д и н с п о с о б с к а з а т ь в с е м у м и р у : п о с м о т р и т е , ч т о п р о и с х о д и т в о Ф р а н ц и и ! М ы п ы т а е м с я в с е х з а с т а в и т ь в е р и т ь , ч т о м ы — в е л и к а я д е м о к р а т и я . Т о г д а , к а к н а с а м о м д е л е , р я д о в о й г р а ж д а н и н , к о т о р ы й п ы т а е т с я п р о т и в о с т о я т ь о ф и ц и а л ь н о й л и н и и , н е и м е е т п р а в а в ы р а ж а т ь л и ч н о е м н е н и е . З д е с ь д е й с т в и т е л ь н о ч у в с т в у е ш ь с е б я , к а к в о в р е м е н а К Г Б ч у в с т в о в а л и с е б я л ю д и в С С С Р . С е г о д н я ш н я я Р о с с и я п о с р а в н е н и ю с с е г о д н я ш н е й Ф р а н ц и е й — э т о м е ч т а , — з а я в и л а Р е й .

Рей называет себя независимым журналистом. В 2021 году она впервые написала в издании Faits & Documents о том, что первая леди Франции — трансгендер (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Журналистка пыталась доказать, что до 1980-х Брижит Макрон якобы была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. Согласно результатам расследования, он родился в 1953 году и был женат на Катрин Озьер, которая родила ему троих детей. Журналистка назвала первого мужа Брижит Макрон Андре-Луи Озьера выдуманным персонажем.