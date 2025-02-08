TNI: план Трампа по редкоземельным металлам приведет к поражению Запада

План президента США Дональда Трампа по получения доступа к месторождениям редкоземельных металлов на Украине приведет к поражению Запада, пишет обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для американского портала The National Interest (TNI).

Аналитик отметил, что изначальное намерение Трампа заключить сделку с Россией по Украине было правильным.

«[Вместе с тем] призывы извлечь природные ресурсы из страны ради оплачивания конфликта с Россией просто безумие», подчеркнул Вайхерт.

По его мнению, планы Трампа по металлам приведут к поражению Запада, которого политик, как он утверждал во время вступления на должность президента, хотел бы избежать.

Трампу сообщили неприятные новости о редкоземельных ресурсах на Украине

Эксперт разъяснил, что для получения доступа к ценным природным ресурсам, которые находятся на подконтрольной России территории, Соединенным Штатам придется принять прямое участие в конфликте.

Ранее Вайхерт сообщил, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-1000» сможет наносить удары по украинским аэродромам и уничтожать переданные Киеву истребители F-16 производства США.