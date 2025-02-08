Посол РФ оценил ситуацию с протестами в Сербии
Протесты в Сербии могут раскачать обстановку в стране и помешать планам ее социального и экономического развития. Так считает посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.
Дипломат оценил ситуацию с протестами как «очень серьезную».
«Она может качнуть обстановку, достаточно устойчивую в последнее время в Сербии, а главное, сильно помешать планам развития», — сказал Боцан-Харченко.
По его словам, президент и правительство успешно реализуют свою программу и уже есть результаты. Рост ВВП Сербии в 2024 году составил 3,9%, опередив общеевропейский. Также имеются «реальные достижения социального порядка», которых раньше не наблюдалось.
Вучич сообщил о возможном проведении в Сербии внеочередных парламентских выборов в мае
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с прошлой осени.
Поводом стал несчастный случай на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, приведший к гибели 15 человек. Протестующие ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки. При этом крупные беспорядки в стране пока не фиксируются.