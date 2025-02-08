Посол РФ оценил ситуацию с протестами в Сербии

Протесты в Сербии могут раскачать обстановку в стране и помешать планам ее социального и экономического развития. Так считает посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.

Дипломат оценил ситуацию с протестами как «очень серьезную».

« О н а м о ж е т к а ч н у т ь о б с т а н о в к у , д о с т а т о ч н о у с т о й ч и в у ю в п о с л е д н е е в р е м я в С е р б и и , а г л а в н о е , с и л ь н о п о м е ш а т ь п л а н а м р а з в и т и я » , — с к а з а л Б о ц а н - Х а р ч е н к о .

По его словам, президент и правительство успешно реализуют свою программу и уже есть результаты. Рост ВВП Сербии в 2024 году составил 3,9%, опередив общеевропейский. Также имеются «реальные достижения социального порядка», которых раньше не наблюдалось.

Вучич сообщил о возможном проведении в Сербии внеочередных парламентских выборов в мае

Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с прошлой осени.

Поводом стал несчастный случай на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, приведший к гибели 15 человек. Протестующие ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки. При этом крупные беспорядки в стране пока не фиксируются.