Перспективы разработки редкоземельных металлов на Украине, о которых говорит Трамп, могут быть обманчивыми и искаженными Киевом, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

В эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive он так и заявил: "Я надеюсь, что в итоге Трамп не купится на это".

Меркурис опасается, что глава киевского режима Владимир Зеленский может обмануть президента Америки, заключив эту сделку. Цель Зеленского вырвать у США необходимую для продолжения боевых действий финансовую и военную помощь. О том, что за это надо будет расплачиваться, в Киеве не думают, да и расплачиваться не собираются.

Меркурис напомнил, что 70 процентов редкоземельных запасов Украины "расположены на территории, которую контролируют русские". Зеленский же "просто размахивает этим перед Трампом".

Вообще же, по мнению английского аналитика, процесс начала разработки был бы слишком дорогостоящим, а Трамп мог бы добывать все это и в США, не рискуя репутацией.