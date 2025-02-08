Зеленский нашел способ призвать 18-летних украинцев в ВСУ
На следующей неделе украинское правительство намерено ввести систему контрактов, чтобы привлечь в ВСУ граждан от 18 до 24 лет, которые не подпадают под мобилизацию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. По его словам, это будет контракт, рассчитанный на год службы.
Это для тех, кто хочет вступить в армию, это не мобилизация. <...> Это специальный контракт, будет много льгот и очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, — подчеркнул он.
Ранее генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров рассказал, что украинцы в США подают документы на российское гражданство после того, как Киев начал ставить на учет находящихся за рубежом призывников. По его словам, в прошлом году к дипмиссии обратились 54 гражданина Украины, ранее проживавшие на территории Крыма, ЛНР, ДНР, Мариуполя, Херсонской и Запорожской областей.
На Украине предрекли продолжение мобилизации после отмены военного положения
При этом начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов отмечал, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.