На следующей неделе украинское правительство намерено ввести систему контрактов, чтобы привлечь в ВСУ граждан от 18 до 24 лет, которые не подпадают под мобилизацию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. По его словам, это будет контракт, рассчитанный на год службы.

Э т о д л я т е х , к т о х о ч е т в с т у п и т ь в а р м и ю , э т о н е м о б и л и з а ц и я . < . . . > Э т о с п е ц и а л ь н ы й к о н т р а к т , б у д е т м н о г о л ь г о т и о ч е н ь в ы с о к о е д е н е ж н о е о б е с п е ч е н и е . П о д р о б н о с т и б у д у т о б н а р о д о в а н ы в б л и ж а й ш е е в р е м я , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров рассказал, что украинцы в США подают документы на российское гражданство после того, как Киев начал ставить на учет находящихся за рубежом призывников. По его словам, в прошлом году к дипмиссии обратились 54 гражданина Украины, ранее проживавшие на территории Крыма, ЛНР, ДНР, Мариуполя, Херсонской и Запорожской областей.

На Украине предрекли продолжение мобилизации после отмены военного положения

При этом начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов отмечал, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.