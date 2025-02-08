Украинского омбудсмена возмутило использование русского языка на заседаниях

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень возмутился из-за использования русского языка на заседаниях местных властей. Об этом пишет "Страна.ua".

Вопреки законодательному запрету, секретариат Кременя зафиксировал использование русского языка на 24% пленарных заседаний местных советов в десяти областях Украины. В частности, русский язык звучал в Белгород-Днестровском и Болградском горсоветах в Одесской области, в Новгород-Северском горсовете в Черниговской области, в Змиевском городском и Донецком поселковом совете в Харьковской области, в Кропивницком горсовете в Кировоградской области, а также в Сумской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Кремень отметил, что русский язык там использовали и власти, и гражданские лица.

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До этого Кремень пожаловался на русский язык в телеэфирах, который используется без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке. Мужчина призвал перестать "смешивать" языки в телепередачах.