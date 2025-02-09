Страны Балтии тестируют автономный режим работы электросетей

Тестирование автономной работы электросетей стран Балтии показывает их готовность к синхронизации через Литву и Польшу с Евросоюзом, заявил оператор литовских электросетей Litgrid. Об этом сообщает ТАСС.

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Представитель компании Донатас Мателенис подчеркнул, что электроэнергетическая система стран в изолированном режиме работает стабильно.

Он добавил, что после введения автономной работы, которую Литва перешла 8 февраля после отключения от единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), были проведены испытания, которые должны установить частоты с включением и выключением электростанций, накопительных систем и управления напряжением.

До этого сообщалось, что энергетическая система Белоруссии стабильно работает после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единого кольца БРЭЛЛ.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.