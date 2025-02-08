Шольц сделал заявление об отправке военных на Украину
Обсуждение о возможной отправке военного миротворческого контингента стран Запада и участии в миссии Германии преждевременны. Об этом в беседе с RND заявил канцлер ФРГ Германии Шольц.
"Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии Германии в миротворческой миссии на территории Украины.
По мнению Шольца, такие решения нельзя принимать "за спиной Украины".
В России ответили на слова Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине
В январе украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой разместить американские миротворческие силы на Украине. По словам украинского лидера, у Европы недостаточно военных, чтобы стать "сдерживающим фактором" для РФ. Он также заявил, что Трамп "может подтолкнуть" Россию к миру.