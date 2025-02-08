Шольц сделал заявление об отправке военных на Украину

Обсуждение о возможной отправке военного миротворческого контингента стран Запада и участии в миссии Германии преждевременны. Об этом в беседе с RND заявил канцлер ФРГ Германии Шольц.

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" Я с ч и т а ю т а к и е д е б а т ы н е у м е с т н ы м и и п р е ж д е в р е м е н н ы м и " , - п о д ч е р к н у л о н , о т в е ч а я н а в о п р о с о в о з м о ж н о м у ч а с т и и Г е р м а н и и в м и р о т в о р ч е с к о й м и с с и и н а т е р р и т о р и и Украины.

По мнению Шольца, такие решения нельзя принимать "за спиной Украины".

В России ответили на слова Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине

В январе украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой разместить американские миротворческие силы на Украине. По словам украинского лидера, у Европы недостаточно военных, чтобы стать "сдерживающим фактором" для РФ. Он также заявил, что Трамп "может подтолкнуть" Россию к миру.