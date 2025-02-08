В Сан-Франциско подали иск из-за плана Трампа

Администрация Сан-Франциско и ряда других городов подали иск на администрацию президента США Дональда Трампа из-за плана частично заблокировать финансирование юрисдикциям-убежищам. Об этом пишет Bloomberg.

К иску против администрации Трампа присоединились Портленд в штате Орегон, Нью-Хейвен в штате Коннектикут, а также округ Санта-Клара в Силиконовой долине Калифорнии и округ Кинг в штате Вашингтон. Поводом для иска коалиции городов стал иск Трампа в отношении Иллинойса и Чикаго, в котором утверждается, что политика городов-убежищ препятствует сообщению о преступлениях и ограничивает доступ граждан к образованию и услугам здравоохранения.

Юрисдикции-убежища, или города-убежища, отличаются от остальных США смягченным законодательством в сфере миграционной политики. К ним относятся несколько городов в Калифорнии, включая Лос-Анджелес, Боулдер и Денвер в штате Колорадо, Чикаго и Кук Каунти в штате Иллинойс, несколько городов в штате Нью-Йорк, включая сам Нью-Йорк, несколько городов в Пенсильвании и Вашингтоне, а также Берлингтон в штате Вермонт и Неварк в штате Нью-Джерси.

До этого сообщалось, что Трамп может запретить мигрантам въезжать в США из-за вирусных заболеваний. В настоящее время вспышка туберкулеза наблюдается в штате Канзас, а в штате Техас и ряде иных регионов были зафиксированы случаи заболевания корью. Однако пока неизвестно, связаны ли эти события с наплывом иностранцев или нет.