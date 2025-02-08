«Годами разбирались»: Трампа предостерегли от серьезной ошибки Лондона

США рискуют повторить стратегическую ошибку Лондона, свернув работу американского Агентства по международному развитию (USAID), заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. По его словам, решение правительства консерваторов во главе с экс-премьером Борисом Джонсоном слить министерство международного развития с МИД королевства и урезать его бюджет оказалось серьезной ошибкой, передает The Guardian.

М ы г о д а м и р а з б и р а л и с ь с п о с л е д с т в и я м и э т о й с т р а т е г и ч е с к о й о ш и б к и . Ф и н а н с и р о в а н и е м е ж д у н а р о д н о г о р а з в и т и я о с т а е т с я к р а й н е в а ж н ы м и н с т р у м е н т о м м я г к о й с и л ы , а в е г о о т с у т с т в и е я б ы л б ы о ч е н ь о б е с п о к о е н в о з м о ж н о с т ь ю т о г о , ч т о э т у н и ш у м о ж е т з а н я т ь К и т а й и д р у г и е с т р а н ы , — п о я с н и л о н .

Лэмми посоветовал тщательно обдумать этот шаг. Он заверил, что Лондон попытается сгладить последствия совершаемых Белым домом шагов, однако «не обладает ресурсами Соединенных Штатов».

Дональд Трамп обвинил USAID в коррупции и призвал закрыть агентство

Предприниматель Илон Маск тем временем сообщил о согласии Дональда Трампа на ликвидацию USAID. Процесс закрытия организации в настоящее время уже стартовал. Общение по этому поводу с главой государства было детальным, вопрос уточнялся не раз, обрисовал ситуацию основатель компании SpaceX.

До этого политолог Сергей Марков предполагал, что отказ USAID сотрудничать с коллегами из DOGE следует расценивать как открытый мятеж против Трампа. Маск так жестко набросился на USAID во избежание присоединения других ведомств к этому бунту, считает эксперт.