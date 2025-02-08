«Годами разбирались»: Трампа предостерегли от серьезной ошибки Лондона
США рискуют повторить стратегическую ошибку Лондона, свернув работу американского Агентства по международному развитию (USAID), заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. По его словам, решение правительства консерваторов во главе с экс-премьером Борисом Джонсоном слить министерство международного развития с МИД королевства и урезать его бюджет оказалось серьезной ошибкой, передает The Guardian.
Мы годами разбирались с последствиями этой стратегической ошибки. Финансирование международного развития остается крайне важным инструментом мягкой силы, а в его отсутствие я был бы очень обеспокоен возможностью того, что эту нишу может занять Китай и другие страны, — пояснил он.
Лэмми посоветовал тщательно обдумать этот шаг. Он заверил, что Лондон попытается сгладить последствия совершаемых Белым домом шагов, однако «не обладает ресурсами Соединенных Штатов».
Дональд Трамп обвинил USAID в коррупции и призвал закрыть агентство
Предприниматель Илон Маск тем временем сообщил о согласии Дональда Трампа на ликвидацию USAID. Процесс закрытия организации в настоящее время уже стартовал. Общение по этому поводу с главой государства было детальным, вопрос уточнялся не раз, обрисовал ситуацию основатель компании SpaceX.
До этого политолог Сергей Марков предполагал, что отказ USAID сотрудничать с коллегами из DOGE следует расценивать как открытый мятеж против Трампа. Маск так жестко набросился на USAID во избежание присоединения других ведомств к этому бунту, считает эксперт.