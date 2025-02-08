В Канаде признали, что США могут аннексировать страну

Премьер Канады Джастин Трюдо не считает слова президента США Дональда Трампа о включении страны в состав Штатов шуткой и всерьез рассматривает возможность ее аннексии. Об этом пишет американская газета The New York Times.

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"Трюдо ясно дал понять, что он не считает заявления г-на Трампа шуткой и считает, что Канада должна рассматривать аннексию как серьезную угрозу", - говорится в сообщении издания.

На собрании глав компаний и руководителей предприятий в Торонто Трюдо отметил, что природные ресурсы Канады являются тем фактором, который привлекает США и заставляет президента Дональда Трампа говорить о присоединении страны к Штатам.

Премьер Канады предупредил о серьезной угрозе со стороны Трампа

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.