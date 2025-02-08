Раскрыта причина смерти Дэвида Линча

Остановка сердца стала причиной смерти американского режиссера и сценариста Дэвида Линча, ушедшего из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении свидетельство о смерти.

" В д о к у м е н т е д е п а р т а м е н т а о б щ е с т в е н н о г о з д р а в о о х р а н е н и я о к р у г а Л о с - А н д ж е л е с в к а ч е с т в е н е п о с р е д с т в е н н о й п р и ч и н ы с м е р т и Д э в и д а у к а з а н а о с т а н о в к а с е р д ц а , с п р о в о ц и р о в а н н а я х р о н и ч е с к о й о б с т р у к т и в н о й б о л е з н ь ю л е г к и х . В д о к у м е н т е т а к ж е у п о м я н у т о о б е з в о ж и в а н и е к а к с у щ е с т в е н н ы й ф а к т о р " , - о т м е т и л п о р т а л .

Кроме того, в свидетельстве говорится, что режиссера кремировали, а прах захоронили 22 января на кладбище Hollywood Forever.

«Я — гений»: не стало Дэвида Линча

Линч, известный в том числе как создатель мистического сериала "Твин Пикс" (1990-2017), умер 16 января, за четыре дня до своего 79-летия. В 2024 году у него диагностировали эмфизему легких.

Линч за свою долгую карьеру снял 10 полнометражных картин. Многие из них, такие как "Человек-слон" (1980), "Синий бархат" (1986), "Дикие сердцем" (1990), стали классикой кино. Наибольшая популярность к режиссеру пришла после выхода сериала "Твин Пикс". Линч является лауреатом премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.