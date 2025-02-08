Названо условие для примирения России и США

Россия неоднократно делала шаг навстречу США, поэтому теперь ход за Америкой, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Такое условие для примирения Москвы и Вашингтона он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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« М я ч н а с т о р о н е С Ш А . Р о с с и я с т о л ь к о р а з ш л а н а в с т р е ч у С о е д и н е н н ы м Ш т а т а м , а в и т о г е в с е э т о д е л о н и в е л и р о в а л о с ь д е й с т в у ю щ и м и н а т о т м о м е н т а д м и н и с т р а ц и я м и . П о н я т н о , ч т о , и с х о д я и з т о г о , ч т о Т р а м п г о в о р и т о т о м , ч т о н у ж н о н а ч а т ь д и а л о г с р у с с к и м и , о с н о в а х о р о ш а я . Н о о с о б ы х п р е д п о с ы л о к к э т о м у н е т . В е з д е е с т ь м н о г о п е р е м е н н ы х . В е з д е е с т ь о г р а н и ч е н и я . П о э т о м у о с о б ы х и л л ю з и й и ф а н т а з и й и с п ы т ы в а т ь н е с т о и т » , — с ч и т а е т Б л о х и н .

По словам политолога, единственное, чего стоит ожидать от Трампа, это что за время его администрации Россия и США создадут механизм по управлению конфронтацией.

Т о е с т ь б у д у т в ы р а б о т а н ы п р а в и л а и г р ы в н о в о й х о л о д н о й в о й н е , ч т о б ы , п о к р а й н е й м е р е , б о р ь б а з а м е с т о п о д с о л н ц е м с н а ч а л а ш л а з а д и п л о м а т и ч е с к и м с т о л о м , а н е н а п о л е б о я Константин Блохин политолог-американист

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« Ч т о к а с а е т с я д р у г и х н а п р а в л е н и й : к о н т р о л я н а д в о о р у ж е н и я м и и л и Украиной, то тут множество переменных. С одной стороны, хорошо, что подход США к той же самой Украине изменился. При Трампе теперь как бы заморозка конфликта. Но, как неоднократно говорил наш президент [Владимир Путин] и [министр иностранных дел Сергей] Лавров, это не решение украинского вопроса. Это, по сути, сценарий отложенной войны. По другим направлениям тоже очень много таких проблемных точек. Поэтому крайне сдержанно нужно относиться к этим перспективам», — заключил Блохин.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что первый шаг в нормализации отношений должны сделать Соединенные Штаты. При этом Москва готова договариваться с Вашингтоном в режиме жесткого торга, добавил он.

По словам Рябкова, Москва открыта для диалога, готова договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий «на земле» и национальных интересов России. Как подчеркнул замглавы МИД, призывы «скорее бросаться в объятия новой администрации» США контрпродуктивны.