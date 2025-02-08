Депутат Рады Дмитрук: Келлог привезёт Зеленскому 20 февраля чёрную метку

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук выразил предположение, что 20 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев и привезёт Владимиру Зеленскому «чёрную метку».

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«Как я говорил ранее, по нему (Зеленскому — RT.) вопрос закрыт. А сейчас мы свидетели, как выстраивается это процесс», — написал он в Telegram-канале.

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По словам депутата, США потребуют провести на Украине выборы, в ответ на что Зеленский будет просить провести выборы под его контролем.

«Это означает, что выборы без выбора. Скажу точно, что на это не пойдут американцы!» цитирует Дмитрука РИА Новости.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис уже отмечал, что Зеленский боялся призывов США к выборам на Украине.

Также в Die Weltwoche писали, что Зеленский является препятствием для сделки Трампа по Украине.