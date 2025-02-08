Депутат Верховной рады Артём Дмитрук выразил предположение, что 20 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев и привезёт Владимиру Зеленскому «чёрную метку».

« К а к я г о в о р и л р а н е е , п о н е м у (Зеленскому — RT.) вопрос закрыт. А сейчас мы свидетели, как выстраивается это процесс», — написал он в Telegram-канале.

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По словам депутата, США потребуют провести на Украине выборы, в ответ на что Зеленский будет просить провести выборы под его контролем.

« Э т о о з н а ч а е т , ч т о в ы б о р ы б е з в ы б о р а . С к а ж у т о ч н о , ч т о н а э т о н е п о й д у т а м е р и к а н ц ы ! » — цитирует Дмитрука РИА Новости.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис уже отмечал, что Зеленский боялся призывов США к выборам на Украине.

Также в Die Weltwoche писали, что Зеленский является препятствием для сделки Трампа по Украине.