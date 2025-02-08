Депутат Рады Дмитрук: Келлог привезёт Зеленскому 20 февраля чёрную метку
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук выразил предположение, что 20 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев и привезёт Владимиру Зеленскому «чёрную метку».
«Как я говорил ранее, по нему (Зеленскому — RT.) вопрос закрыт. А сейчас мы свидетели, как выстраивается это процесс», — написал он в Telegram-канале.
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По словам депутата, США потребуют провести на Украине выборы, в ответ на что Зеленский будет просить провести выборы под его контролем.
«Это означает, что выборы без выбора. Скажу точно, что на это не пойдут американцы!» — цитирует Дмитрука РИА Новости.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис уже отмечал, что Зеленский боялся призывов США к выборам на Украине.
Также в Die Weltwoche писали, что Зеленский является препятствием для сделки Трампа по Украине.