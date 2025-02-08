Власти Финляндии пугают собственное население «российской угрозой», но не имеют доказательств ее существования, как и «зловредной» деятельности Москвы. Об этом РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

« В п о с л е д н и е т р и г о д а т р у д н о и з б а в и т ь с я о т о щ у щ е н и я , ч т о в с я и н ф о р м а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к а я м а ш и н а с т р а н ы з а т о ч е н а и с к л ю ч и т е л ь н о н а н а г н е т а н и е а н т и р о с с и й с к и х н а с т р о е н и й , н а з а п у г и в а н и е н а с е л е н и я « р о с с и й с к о й у г р о з о й » и д е м о н и з а ц и ю Р о с с и и » , — з а я в и л К у з н е ц о в .

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Он добавил, что в Финляндии в последнее время развилась настоящая шпиономания: в финских СМИ вокруг любого крупного инцидента вроде нарушения связи или полетов дронов поблизости от стратегических объектов начинает раскручиваться антироссийская истерия, которая подкрепляется примитивной «логикой» — «больше некому».

По мнению Кузнецова, финские СМИ и лидеры общественного мнения отрабатывают политический заказ русофобов в правительстве Финляндии.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что готовящийся в Финляндии запрет на сделки с недвижимостью для россиян может свидетельствовать о подготовке к конфликту.

Ранее политолог призвал власти Финляндии отказаться от агрессии по отношению к России.