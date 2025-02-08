Румынский сенатор Шошоакэ призвала отменить антироссийские санкции
Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ призвала отменить санкции против России.
«Что касается Румынии, то она должна немедленно покинуть эту финансовую рулетку и чётко заявить: так дальше продолжаться не может», — уточнила она в интервью РИА Новости.
По словам Шошоакэ, выборы президента Румынии, которые пройдут в мае, станут ключевыми для внешнеполитического курса страны.
«В этом и заключается главный вопрос: будем ли мы и дальше следовать разрушительной политике, навязанной Брюсселем, или же возьмём курс на восстановление суверенитета и защиту наших законных интересов?» — сказала она.
Шошоакэ также заявила, что экономика Европы трещит по швам из-за затрат на Украину и санкций.