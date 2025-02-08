Сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ призвала отменить санкции против России.

« Ч т о к а с а е т с я Румынии, то она должна немедленно покинуть эту финансовую рулетку и чётко заявить: так дальше продолжаться не может», — уточнила она в интервью РИА Новости.

По словам Шошоакэ, выборы президента Румынии, которые пройдут в мае, станут ключевыми для внешнеполитического курса страны.

« В э т о м и з а к л ю ч а е т с я г л а в н ы й в о п р о с : б у д е м л и м ы и д а л ь ш е с л е д о в а т ь р а з р у ш и т е л ь н о й п о л и т и к е , н а в я з а н н о й Брюсселем, или же возьмём курс на восстановление суверенитета и защиту наших законных интересов?» — сказала она.

Шошоакэ также заявила, что экономика Европы трещит по швам из-за затрат на Украину и санкций.