В Белом доме рассказали о злости Трампа по одной причине

Президент США Дональд Трамп испытывает злость по причине низких показателей депортации нелегальных мигрантов. Об этом источник в Белом доме сообщил телеканалу NBC.

« С о т р у д н и к и И м м и г р а ц и о н н о й и т а м о ж е н н о й п о л и ц и и ( I C E ) н а х о д я т с я п о д р а с т у щ и м д а в л е н и е м , о т н и х т р е б у ю т п о в ы с и т ь ч и с л о а р е с т о в и д е п о р т а ц и й н е л е г а л ь н ы х м и г р а н т о в . П р е з и д е н т Т р а м п з о л » , — с о о б щ и л о н .

Трамп: США ввели пошлины на товары из-за мигрантов и наркотиков

Утверждается, что сотрудники ICE с 20 января арестовывали не более 1,1 тысячи нелегалов в сутки. При этом для того, чтобы достичь показателя в миллион депортированных мигрантов в год, нужно каждый день арестовывать не менее 2,7 тысяч нелегалов.

Ранее Трамп задумал ограничить въезд мигрантов в США с помощью туберкулеза.