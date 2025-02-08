Шольц назвал угрозой для Гренландии Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц вместо США назвал угрозой для Гренландии Россию и Китай, призвав усилить контингент НАТО на острове из-за опасности «изменения границ». Об этом он заявил в интервью RND.

« Г р а н и ц ы н е л ь з я и з м е н я т ь с и л о й . Э т о т п р и н ц и п д о л ж е н п р и м е н я т ь с я к о в с е м . И з м е н е н и е к л и м а т а м е н я е т А р к т и ч е с к и й р е г и о н , о т к р ы в а я н о в ы е с у д о х о д н ы е п у т и , к к о т о р ы м К и т а й и Р о с с и я п р о я в л я ю т б о л ь ш о й и н т е р е с . Н а м о й в з г л я д , н а м с л е д у е т у в е л и ч и т ь п р и с у т с т в и е Н А Т О в Г р е н л а н д и и » , — с к а з а л о н .

Шольц выступил за укрепление европейской обороны

Канцлер также призвал «держать спину прямо», когда такому «небольшому государству», как Дания, угрожают. Шольц также призвал сохранять хорошие отношения с США как с самым важным союзником Европы.

Ранее сообщалось, что власти Германии открыты для идеи размещения сил НАТО в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что остров должен присоединиться к США.