Помощник Трампа высказался о возможности вторжения в Канаду

Президент США Дональд Трамп не намерен проводить вторжение в Канаду, убежден его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц.

" Н е д у м а ю , ч т о е с т ь к а к и е - л и б о п л а н ы в т о р ж е н и я в К а н а д у . Н о м н о г и м л ю д я м [ т а м ] н р а в и т с я п о л о ж е н и е д е л в С о е д и н е н н ы х Ш т а т а х и н е н р а в я т с я п о с л е д н и е 1 0 л е т л и б е р а л ь н о г о и п р о г р е с с и в н о г о п р а в л е н и я , а т а к ж е [ п р е м ь е р - м и н и с т р К а н а д ы Д ж а с т и н ] Т р ю д о " , - с к а з а л У о л т ц в э ф и р е т е л е к о м п а н и и N B C .

По его мнению, "многие канадцы хотели бы присоединиться к Соединенным Штатам", чтобы на них не распространялись американские пошлины и для них были ниже налоги.

Ранее Трамп неоднократно выражал мнение, что многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению американского президента, исходят в том числе от России и Китая. Трюдо в ответ заявлял, что Канада никогда не станет 51-м штатом США.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Госдеп не ведет с правительством Канады переговоры о ее вхождении в состав США.