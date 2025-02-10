Президент США Дональд Трамп назвал Канаду "нежизнеспособной страной" с недостаточными оборонными расходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Во время общения с журналистами американский лидер заявил, что соседняя страна "не тратит достаточно на оборону, поскольку полагает, что США позаботятся о ней".

В воскресенье, 9 февраля, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что хозяин Белого дома не планирует вторжение в Канаду.

По словам Трампа, что многие жители Канады хотели бы, чтобы их страна стала 51-м штатом США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что относится серьезно к высказываниям президента США. Он предположил, что Вашингтон хочет получить доступ к полезным ископаемым в соседней стране. "Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это - поглотить нашу страну, и это реально", - приводит слова Трюдо CBC.

Четвертого февраля американский госдеп сообщил, что переговоры о возможном вхождении Канады в состав США сейчас не ведутся.