Лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал выход стран Балтии из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) ударом самим себе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

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« С т р а н ы П р и б а л т и к и б ь ю т с е б я в с в о и ж е с о б с т в е н н ы е л и ц а » , — п р о к о м м е н т и р о в а л п о л и т и к .

Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в субботу, 8 февраля. После этого энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме.

Прибалтийские страны вышли из энергосистемы БРЭЛЛ

Информация о том, что Литва, Латвия и Эстония захотели выйти из энергокольца БРЭЛЛ, появилась в июле 2024 года.