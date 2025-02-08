В Британии предупредили Трампа о риске обмана со стороны Зеленского

Представления президента США Дональда Трампа о перспективах разработки месторождений редкоземельных металлов на территории Украины могут быть обманчивыми и искажены Киевом. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский может обмануть американского коллегу ради получения помощи от Вашингтона. Меркурис напомнил, что по некоторым данным 70 процентов ресурсов находятся на территории, которую контролирует Россия. Он выразил надежду, что Трамп «не купится на это».

Трамп заявил о планах сократить военные расходы

Ранее Украина официально предложила администрации Дональда Трампа долю полезных ископаемых на территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна располагает одними из крупнейших в мире месторождений нефти, газа, урана и других природных ресурсов.