Премьер Канады предупредил о серьезной угрозе со стороны Трампа

Намерение американского президента Дональда Трампа присоединить Канаду следует расценивать как серьезную угрозу. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает CBC.

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Политик выступил на закрытом совещании с лидерами бизнеса и профсоюзов в Торонто. Перед началом журналистов вывели из зала, но им удалось услышать обращение Трюдо к собравшимся из-за оставшегося включенным микрофона.

Трюдо заявил, что США на 30 дней приостановят введение пошлин на товары из Канады

« М и с т е р Т р а м п с ч и т а е т , ч т о с а м ы й п р о с т о й с п о с о б с д е л а т ь э т о [ п о л у ч и т ь д о с т у п к к а н а д с к и м р е с у р с а м ] — п о г л о т и т ь н а ш у с т р а н у , и э т о р е а л ь н о » , — с к а з а л п р е м ь е р .

Он подчеркнул, что Канаде необходимо разработать стратегию борьбы с Вашингтоном в долгосрочной перспективе.

Ранее Трамп отказал Канаде в праве называться независимым государством. Он заявил, что страна полностью зависит от США, отметив, что они тратят на нее 250 миллиардов долларов в год.

До этого Трамп «присоединил» Канаду и Гренландию, опубликовав карту Штатов с ними в составе.