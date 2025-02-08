Трамп принял приглашение Исибы и посетит Японию в ближайшее время

Глава Белого дома Дональд Трамп принял приглашение премьера Японии Сигэру Исибы и в ближайшее время совершит официальный визит в страну.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам их встречи в Вашингтоне.

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« П р е з и д е н т Трамп принял приглашение премьер-министра Исибы совершить официальный визит в Японию в ближайшее время», — заявили в Белом доме.

5 февраля Трамп провёл встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которой американский лидер заявил, что в случае необходимости США могут отправить своих военных в Газу. Кроме того, политик обещал в ближайшие недели высказаться о суверенитете над Западным берегом.