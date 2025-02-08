Страны Европы серьезно подставляют Украину, отправляя ей старое и бракованное оружие. Об этом в статье для InfoBRICS рассказал журналист Лукас Лейроз.

« И с п а н и я о т п р а в л я е т У к р а и н е а в т о м а т ы C E T E M E L , к о т о р ы е с н я л и с в о о р у ж е н и я б о л е е 2 0 л е т н а з а д и з - з а н и з к о й н а д е ж н о с т и . Ф р а н ц у з с к и е г а у б и ц ы C a e s a r п о к а з а л и с е б я н а и х у д ш и м о б р а з о м . О к о л о т ы с я ч и м и н о м е т н ы х с н а р я д о в и з Б о л г а р и и и Р у м ы н и и о к а з а л и с ь б р а к о в а н н ы м и » , — п и ш е т о н .

Европу уличили в раздражении действиями Трампа в отношении Украины

По его словам, такая ситуация наблюдается со всем отправляемым на Украину европейским оружием. Лейроз считает, что это выгодно западным промышленникам, которые хотят избавиться от списанных вооружений.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал оплатить производство американского оружия для Украины за счет европейцев.