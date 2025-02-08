Суд заблокировал решение Трампа отправить в отпуск сотрудников USAID

Федеральный судья Карл Дж. Николс временно заблокировал распоряжение президента США Дональда Трампа об отправке в административный отпуск двух тысяч сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

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По данным издания, такое решение принято после подачи иска группой сотрудников. В документе оспариваются полномочия администрации закрыть агентство. Отмечается, что в ходе слушания сотрудники доказали, что их семьям, финансам и безопасности за рубежом может быть нанесен «непоправимый ущерб».

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Николс отметил, что от «короткой паузы правительству не будет никакого вреда». Ожидается, что за это время судья получит возможность подробнее изучить данный вопрос.

Дональд Трамп обвинил USAID в растрате денег на поддержку и пиар его политических оппонентов.

Ранее стало известно, что возвращение работников зарубежных департаментов USAID из-за границы в административный отпуск обойдется бюджету США в 20 миллионов долларов. Такие траты назвали «ненужными» для американских налогоплательщиков. Издание Financial Times отметило, что решение американских властей закрыть USAID приведет к катастрофическим последствиям.