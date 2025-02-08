Трамп объявил о немедленном лишении Байдена доступа к секретной информации

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном лишении бывшего американского лидера Джо Байдена доступа к секретной информации. Об этом информирует РИА Новости.

Трамп решил защитить пластиковые трубочки от Байдена

По словам главы Белого дома, Байден страдает «плохой памятью» и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальную информацию.

« М ы н е м е д л е н н о о т з ы в а е м д о п у с к и Д ж о Б а й д е н а к с е к р е т н о й и н ф о р м а ц и и и п р е к р а щ а е м е г о е ж е д н е в н ы е б р и ф и н г и о т р а з в е д к и » , — н а п и с а л Т р а м п в с в о е й с о ц с е т и T r u t h S o c i a l .

Летом Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что стар, но «чертовски» остр умом.