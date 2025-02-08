Трамп объявил о немедленном лишении Байдена доступа к секретной информации
Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном лишении бывшего американского лидера Джо Байдена доступа к секретной информации. Об этом информирует РИА Новости.
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По словам главы Белого дома, Байден страдает «плохой памятью» и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальную информацию.
«Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Летом Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что стар, но «чертовски» остр умом.