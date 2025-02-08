Трамп заявил о планах сократить военные расходы

Новая администрация США рассмотрит возможность сократить расходы, в том числе в военной сфере. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил о планах сократить военные расходы
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«Мы собираемся посмотреть даже на наши вооруженные силы. Мы собираемся посмотреть на огромные суммы денег, которые тратятся на вещи, не имеющие ни к чему отношения и не имеющие никакой ценности», пояснил он.

Конгрессмен Рой: Трамп перестанет делать упор на военную мощь США

По словам американского лидера, проверки госструктур выявили «огромные масштабы коррупции» и нецелевого использования средств.

Ранее Дональд Трамп оценил масштабы коррупции в США. Он заявил, что триллионы долларов тратятся «абсолютно впустую и, возможно, незаконно». Глава Белого дома добавил, что собирается проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Он также отметил работу американского предпринимателя и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска по разоблачению «ужасающих растрат, мошенничества и коррупции».

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