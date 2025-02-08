Трамп заявил о планах сократить военные расходы

Новая администрация США рассмотрит возможность сократить расходы, в том числе в военной сфере. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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« М ы с о б и р а е м с я п о с м о т р е т ь д а ж е н а н а ш и в о о р у ж е н н ы е с и л ы . М ы с о б и р а е м с я п о с м о т р е т ь н а о г р о м н ы е с у м м ы д е н е г , к о т о р ы е т р а т я т с я н а в е щ и , н е и м е ю щ и е н и к ч е м у о т н о ш е н и я и н е и м е ю щ и е н и к а к о й ц е н н о с т и » , — п о я с н и л о н .

Конгрессмен Рой: Трамп перестанет делать упор на военную мощь США

По словам американского лидера, проверки госструктур выявили «огромные масштабы коррупции» и нецелевого использования средств.

Ранее Дональд Трамп оценил масштабы коррупции в США. Он заявил, что триллионы долларов тратятся «абсолютно впустую и, возможно, незаконно». Глава Белого дома добавил, что собирается проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Он также отметил работу американского предпринимателя и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска по разоблачению «ужасающих растрат, мошенничества и коррупции».