Трамп решил защитить пластиковые трубочки от Байдена

Президент США Дональд Трамп решил защитить пластиковую посуду и трубочки, запретив инициативу своего предшественника Джо Байдена об отказе от их использования. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

« Н а с л е д у ю щ е й н е д е л е я п о д п и ш у у к а з , к о т о р ы й п о л о ж и т к о н е ц н е л е п о й б о р ь б е Б а й д е н а з а б у м а ж н ы е т р у б о ч к и , к о т о р ы е н е р а б о т а ю т . Н а з а д к п л а с т и к у ! » , — с к а з а л п р е з и д е н т .

Трамп назвал Байдена худшим президентом США в истории

Свое обещание отказаться от использования пластиковой посуды в правительственных ведомствах Байден озвучил в июле 2024 года. По плану экс-президента, данный запрет должен был вступить в силу к 2027 году.

Ранее Трамп заявил, что Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства». По словам главы Белого дома, Вашингтон вложил в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа — на 200 миллиардов меньше.