Новый шеф Пентагона посетит страны Европы

Новый глава Пентагона Пит Хегсет отправится в Европу 10 февраля, где посетит Германию, Бельгию и Польшу. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

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Хегсет в рамках недельной поездки планирует обсудить «вопросы укрепления сдерживания, поддержки военных и продвижения интересов национальной безопасности Америки», говорится в заявлении.

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В Германии шеф Пентагона посетит штаб-квартиры европейского и африканского командования Вооруженных сил США, а затем отправиться в Бельгию. В Брюсселе он намерен обсудить необходимость увеличения расходов союзников по Североатлантического альянса на оборону.

В Польше Хегсет встретится с местным руководством, чтобы рассмотреть вопросы сотрудничества в оборонной сфере.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран-участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП, добавил глава Белого дома. В Европе подобные заявления американского лидера выразили негативную реакцию.

Ранее новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона.