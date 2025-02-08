США продадут Израилю оружие на 7 миллиардов долларов

Власти США одобрили продажу оружия Израилю на сумму около семи миллиардов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает Reuters.

Утверждается, что Израилю продадут около двух тысяч бомб GBU-39/B, 2,8 тысяч фугасных авиабомб МК 82, 13 тысяч комплектов JDAM и трех тысяч ракет AGM-114 Hellfire. Поставки начнутся в 2028 году.

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« С Ш А п р и в е р ж е н ы о б е с п е ч е н и ю б е з о п а с н о с т и И з р а и л я , ч т о и м е е т к л ю ч е в о е з н а ч е н и е д л я н а ц и о н а л ь н ы х и н т е р е с о в С Ш А . П р е д л о ж е н н ы е с д е л к и п о з в о л я т И з р а и л ю у к р е п и т ь о б о р о н о с п о с о б н о с т ь и п о в ы с и т ь г о т о в н о с т ь к о т р а ж е н и ю т е к у щ и х и б у д у щ и х у г р о з » , — з а я в и л и в м и н и с т е р с т в е о б о р о н ы С Ш А .

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС), который в конце прошлого года выдал ордер на арест израильских властей.