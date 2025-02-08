Трамп решил уволить ряд сотрудников ФБР, расследовавших штурм Капитолия

Американский лидер Дональд Трамп решил уволить некоторых сотрудников ФБР, которые работали над расследованием штурма Капитолия. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

« Н е т , н о я у в о л ю н е к о т о р ы х и з н и х , п о т о м у ч т о о н и к о р р у м п и р о в а н ы . У м е н я н е т н и к а к и х с о м н е н и й в э т о м . . . Э т о б у д е т с д е л а н о б ы с т р о и о ч е н ь х и р у р г и ч е с к и » , — п р и в е л о е г о с л о в а РИА Новости.

Трамп заявил о намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия

Ранее в штате Индиана полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия.

Минимум 12 помилованных американским лидером человек снова арестовали.