Трамп решил уволить ряд сотрудников ФБР, расследовавших штурм Капитолия
Американский лидер Дональд Трамп решил уволить некоторых сотрудников ФБР, которые работали над расследованием штурма Капитолия. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Нет, но я уволю некоторых из них, потому что они коррумпированы. У меня нет никаких сомнений в этом... Это будет сделано быстро и очень хирургически», — привело его слова РИА Новости.
Трамп заявил о намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия
Ранее в штате Индиана полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия.
Минимум 12 помилованных американским лидером человек снова арестовали.