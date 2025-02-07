Трамп хочет восстановить отношения с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет восстановить дипломатические отношения с высшим лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время выступления в Вашингтоне. По словам Трампа, ранее у него сложились хорошие отношения с лидером Северной Кореи, и теперь он хочет восстановить их. При этом глава Белого дома считает, что подобные отношения станут «большим активом», а умение налаживать связи с трудными партнерами «это преимущество, а не недостаток».
«Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо. Но я выиграл, и у нас были хорошие отношения», — заявил он.
Помимо этого Трамп также добавил, что эту перспективу уже положительно восприняли в Японии.
«Япония поддерживает эту идею, потому что их отношения с Северной Кореей оставляют желать лучшего. Если я смогу наладить отношения не только с ним, но и с другими странами, где есть трудности, это будет огромным плюсом для всего мира, а не только для США», — добавил Трамп.
Ранее Трамп заявил о желании обеспечить безопасность активов Украины.