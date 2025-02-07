Трамп хочет восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет восстановить дипломатические отношения с высшим лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время выступления в Вашингтоне. По словам Трампа, ранее у него сложились хорошие отношения с лидером Северной Кореи, и теперь он хочет восстановить их. При этом глава Белого дома считает, что подобные отношения станут «большим активом», а умение налаживать связи с трудными партнерами «это преимущество, а не недостаток».

« М ы в н о в ь б у д е м и м е т ь о т н о ш е н и я с С е в е р н о й К о р е е й и с К и м Ч е н Ы н о м . Я х о р о ш о л а д и л с н и м , к а к в ы з н а е т е . Д у м а ю , я о с т а н о в и л в о й н у . Е с л и б ы я н е в ы и г р а л т е в ы б о р ы , с и т у а ц и я м о г л а б ы с л о ж и т ь с я о ч е н ь п л о х о . Н о я в ы и г р а л , и у н а с б ы л и х о р о ш и е о т н о ш е н и я » , — з а я в и л о н .

Помимо этого Трамп также добавил, что эту перспективу уже положительно восприняли в Японии.

« Я п о н и я п о д д е р ж и в а е т э т у и д е ю , п о т о м у ч т о и х о т н о ш е н и я с С е в е р н о й К о р е е й о с т а в л я ю т ж е л а т ь л у ч ш е г о . Е с л и я с м о г у н а л а д и т ь о т н о ш е н и я н е т о л ь к о с н и м , н о и с д р у г и м и с т р а н а м и , г д е е с т ь т р у д н о с т и , э т о б у д е т о г р о м н ы м п л ю с о м д л я в с е г о м и р а , а н е т о л ь к о д л я С Ш А » , — д о б а в и л Т р а м п .

Ранее Трамп заявил о желании обеспечить безопасность активов Украины.