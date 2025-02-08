В Британии предсказали сроки начала переговоров России и Украины

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми усомнился в скором проведении мирных переговоров между Россией и Украиной. На эту тему он высказался в интервью The Guardian.

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Как утверждает министр, начало переговоров затягивается из-за незаинтересованности Москвы в урегулировании конфликта.

« Я н е у в е р е н , ч т о о с т а л и с ь н е д е л и д о м и р н ы х п е р е г о в о р о в . Я н е о ж и д а ю п р е к р а щ е н и я о г н я ( . . . ) в б л и ж а й ш е е в р е м я » , — з а я в и л о н .

Daily Mail: конфликт на Украине может завершиться к Пасхе

Лэмми добавил, что Западу понадобится еще несколько месяцев для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в обсуждении.