Трамп оценил масштабы коррупции в США

США теряют триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами, масштабы коррупции в ведомствах «огромны».

Трамп оценил масштабы коррупции в США
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Такую оценку на пресс-конференции дал американский президент Дональд Трамп.

«Мы говорим о триллионах долларов, которые в конечном итоге тратятся абсолютно впустую и, возможно, незаконно. В ряде случаев точно незаконно. Мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве», сказал Трамп.

Он сообщил, что собирается проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Трамп подчеркнул, что расследование проводится по его личной инициативе.

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