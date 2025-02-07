Трамп оценил масштабы коррупции в США

США теряют триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами, масштабы коррупции в ведомствах «огромны».

Такую оценку на пресс-конференции дал американский президент Дональд Трамп.

« М ы г о в о р и м о т р и л л и о н а х д о л л а р о в , к о т о р ы е в к о н е ч н о м и т о г е т р а т я т с я а б с о л ю т н о в п у с т у ю и , в о з м о ж н о , н е з а к о н н о . В р я д е с л у ч а е в — т о ч н о н е з а к о н н о . М ы д о л ж н ы р а з о б р а т ь с я и в ы я в и т ь к о р р у п ц и о н н ы е с х е м ы . И м ы у ж е о б н а р у ж и л и и х в о г р о м н о м к о л и ч е с т в е » , — с к а з а л Трамп.

Он сообщил, что собирается проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Трамп подчеркнул, что расследование проводится по его личной инициативе.