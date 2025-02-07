Трамп оценил масштабы коррупции в США
США теряют триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами, масштабы коррупции в ведомствах «огромны».
Такую оценку на пресс-конференции дал американский президент Дональд Трамп.
«Мы говорим о триллионах долларов, которые в конечном итоге тратятся абсолютно впустую и, возможно, незаконно. В ряде случаев — точно незаконно. Мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве», — сказал Трамп.
Он сообщил, что собирается проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Трамп подчеркнул, что расследование проводится по его личной инициативе.