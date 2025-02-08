Трамп раскрыл реакцию жены на признание Маска в любви к нему

Президент США Дональд Трамп отреагировал на признание в любви со стороны американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции с японским премьер-министром Сигэру Исибой, трансляция доступна на YouTube.

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Трамп выразил уверенность, что его супруга Мелания не будет ревновать его к Маску.

Маск: Трамп согласился закрыть агентство США по международному развитию USAID

« Я д у м а ю , о н а с э т и м с п р а в и т с я » , — с к а з а л о н , о т в е ч а я н а в о п р о с о р е а к ц и и ж е н ы н а п р и з н а н и е б и з н е с м е н а .

Ранее Маск заявил, что любит Трампа «так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину».

До этого Трамп и Маск станцевали в имении президента Мар-а-Лаго и попали на видео.