На Украине арестовали заместителя Кличко

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Заместителя мэра Киева Виталия Кличко Петра Оленича арестовали на два месяца по подозрению в завладении землей. Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд избрал Оленичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен (почти 362 тысячи долларов).

Также по делу о завладении землей в Киеве под стражу отправили и других подозреваемых, включая депутата Киевсовета Елену Марченко.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о проведении «масштабной операции», связанной с земельной коррупцией в мэрии и горсовете Киева. В четверг сообщалось о задержании семи чиновников Киевского горсовета в рамках дела.