Зеленский предложил Трампу сделку по редкоземельным металлам
Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу сделку по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Reuters.
По словам Зеленского, Украина готова к добыче полезных ископаемых вместе с США. При этом он подчеркнул, что говорит о сотрудничестве, а не передаче природных богатств.
«Это очень богатая земля. Это не значит, что мы ее кому-то отдадим, даже стратегическим партнерам. Мы говорим о партнерстве», — заявил он.
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Помимо этого, Зеленский также призвал своих западных партнеров подключиться к этому соглашению, чтобы вместе заниматься добычей редкоземельных металлов на Украине. Он добавил, что в этой ситуации могут быть реализованы самые разные инвестиционные модели, однако именно США будут рассматриваться Киевом как основной партнет.
«Давайте развивать это вместе, зарабатывать деньги, и самое главное, это касается безопасности западного мира. <...> Партнеры договариваются о том, как они будут инвестировать. Иногда это 50 на 50, если партнеров двое. Может быть, трое или четверо. <...> США первые — мы первыми поделились этим планом с ними», — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что в обмен на военную помощь США хотят получить редкоземельные металлы из Украины.