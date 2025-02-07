Зеленский предложил Трампу сделку по редкоземельным металлам

Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу сделку по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Reuters.

По словам Зеленского, Украина готова к добыче полезных ископаемых вместе с США. При этом он подчеркнул, что говорит о сотрудничестве, а не передаче природных богатств.

« Э т о о ч е н ь б о г а т а я з е м л я . Э т о н е з н а ч и т , ч т о м ы е е к о м у - т о о т д а д и м , д а ж е с т р а т е г и ч е с к и м п а р т н е р а м . М ы г о в о р и м о п а р т н е р с т в е » , — з а я в и л о н .

Трамп заявил о желании обеспечить безопасность активов Украины

Помимо этого, Зеленский также призвал своих западных партнеров подключиться к этому соглашению, чтобы вместе заниматься добычей редкоземельных металлов на Украине. Он добавил, что в этой ситуации могут быть реализованы самые разные инвестиционные модели, однако именно США будут рассматриваться Киевом как основной партнет.

« Д а в а й т е р а з в и в а т ь э т о в м е с т е , з а р а б а т ы в а т ь д е н ь г и , и с а м о е г л а в н о е , э т о к а с а е т с я б е з о п а с н о с т и з а п а д н о г о м и р а . < . . . > П а р т н е р ы д о г о в а р и в а ю т с я о т о м , к а к о н и б у д у т и н в е с т и р о в а т ь . И н о г д а э т о 5 0 н а 5 0 , е с л и п а р т н е р о в д в о е . М о ж е т б ы т ь , т р о е и л и ч е т в е р о . < . . . > С Ш А п е р в ы е — м ы п е р в ы м и п о д е л и л и с ь э т и м п л а н о м с н и м и » , — д о б а в и л о н .

Ранее Трамп заявил, что в обмен на военную помощь США хотят получить редкоземельные металлы из Украины.