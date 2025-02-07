В офисе Владимира Зеленского заявили, что хотят войны между США и Россией, потому что в таком случае Украине было бы «намного лучше». Это откровение прозвучало на фоне заявлений новой администрации Белого дома о том, что украинский кризис должен быть урегулирован. Способно ли руководство Украины в реальности пойти на урегулирование конфликта и каковы шансы на то, что США захотят сменить власть в Киеве за подстрекание великих держав к ядерной эскалации?

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Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его словам, Украине было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно.

Свое заявление Подоляк сделал в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все, что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

По мнению советника офиса Зеленского, война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

Ранее на этой неделе президент США открыто заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Однако даже на самой Украине признают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в российском Донбассе.

По одной из оценок, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Но более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также в Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

Зеленский тем не менее приветствовал предложение Вашингтона, и Киев готов разрабатывать залежи полезных ископаемых вместе с США. Как пояснял Зеленский, это является частью его «плана победы», который он представил осенью прошлого года.

После начала СВО в феврале 2022 года США неоднократно заявляли о том, что не стремятся к прямому конфликту с Россией и пытаются не допустить дальнейшей эскалации из-за Украины. Как отмечали наблюдатели, усугубление украинского конфликта может привести к третьей мировой войне с применением ядерного оружия. Если дойдет до подобной эскалации, то в конфликт окажутся втянуты не только Россия и США, но и многие другие страны.

В экспертной среде также отмечают, что резкое обострение конфликта возможно в случае провокаций Киева, что грозит столкнуть лбами две ядерные державы.

« О т т а к и х , к а к М и х а и л П о д о л я к , м а л о ч т о з а в и с и т . Н о в о д н о м о н п р а в : п р и о т с у т с т в и и х о р о ш е й н а д е ж н о й к о м м у н и к а ц и и м е ж д у В а ш и н г т о н о м и М о с к в о й в о з м о ж н ы р а з н ы е п р о и с ш е с т в и я . И х п р и ч и н о й м о г у т с т а т ь д е й с т в и я э к с т р е м и с т о в и п р о в о к а т о р о в , к к о т о р ы м , в н е в с я к о г о с о м н е н и я , о т н о с и т с я с т а я , з а с е в ш а я в К и е в е » , – о т м е т и л с е н а т о р А н д р е й К л и м о в .

По его оценкам, украинское руководство способно спровоцировать войну между США и Россией.

« П р и ч е м в К и е в е п о п ы т а ю т с я с д е л а т ь э т о в т а й н е о т с в о и х х о з я е в . Т а м р а с с ч и т ы в а ю т п о л у ч и т ь к а к и е - т о б о н у с ы о т т о г о , ч т о о н и с т о л к н у т л б а м и с в е р х д е р ж а в ы . Т о л ь к о б о н у с о в т о ч н о н и д л я к о г о н е б у д е т » , – п о д ч е р к н у л п а р л а м е н т а р и й .

« М е ж д у т е м в е р о я т н о с т ь р е а л и з а ц и и т а к о г о с ц е н а р и я , к с о ж а л е н и ю , е с т ь . Р и с к и с о х р а н я т с я д о т е х п о р , п о к а В а ш и н г т о н н е и з м е н и т с в о е о т н о ш е н и е к н е о б х о д и м о с т и с р о ч н о г о н а л а ж и в а н и я п р я м ы х с е р ь е з н ы х к о н т а к т о в н а в с е х у р о в н я х м е ж д у н а ш и м и д в у м я р а к е т н о - я д е р н ы м и с т р а н а м и » , – д о б а в и л с о б е с е д н и к .

Он напомнил, что предыдущая американская администрация разрушила «большинство механизмов, способствовавших поиску решений по сохранению глобального мира и международной безопасности».

« О д н а к о М о с к в а о т к р ы т а к к о н т а к т а м , в т о м ч и с л е с ц е л ь ю п р е д о т в р а щ е н и я п р о и с ш е с т в и й . М я ч н а с т о р о н е В а ш и н г т о н а » , – з а к л ю ч и л К л и м о в .

В целом же заявление Подоляка говорит о том, что в офисе Зеленского хотят развязать ядерный апокалипсис, подчеркнул политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

« У к р а и н с к и е в л а с т и д е й с т в у ю т п о п р и н ц и п у « с г о р е л с а р а й , г о р и и х а т а » . О н и п о н и м а ю т , ч т о н е в с е и з н и х с м о г у т и з б е ж а т ь о т в е т с т в е н н о с т и з а п р е с т у п л е н и я , к о т о р ы е о н и с о в е р ш а л и п о ч т и т р и г о д а , – п о я с н и л с о б е с е д н и к . – П о э т о м у д л я о ф и с а З е л е н с к о г о в о п р о с п р о д о л ж е н и я к о н ф л и к т а п р и н ц и п и а л е н » .

Впрочем, политолог считает, что сторонами украинского кризиса уже являются Россия и коллективный Запад во главе с США, а Киев в этом конфликте лишь инструмент. Поэтому Подоляк «несколько привирает».

« Н о о т к р о в е н и я с о с т о р о н ы с о в е т н и к а г л а в ы о ф и с а З е л е н с к о г о н е с л у ч а й н ы . В К и е в е р а с с ч и т ы в а ю т , ч т о в с л у ч а е у д а ч н о г о р а с к л а д а и м у д а с т с я в о й т и в « к л у б п о б е д и т е л е й » . Э т о е д и н с т в е н н ы й с п о с о б с п а с т и с ь у к р а и н с к и м в л а с т я м » , – р а с с у ж д а е т С к а ч к о .

Спикер обратил внимание, что заявление прозвучало на фоне слов нового президента США о желании урегулировать конфликт. Таким образом, украинское руководство от безысходности отказывается верить, что президент США выступает за мир.

« В К и е в е н а д е ю т с я , ч т о а м е р и к а н с к и й л и д е р п р о д о л ж и т и с п о л ь з о в а т ь У к р а и н у к а к и н с т р у м е н т в б о р ь б е с Р о с с и е й . И э т и н а д е ж д ы н е б е с п о ч в е н н ы . В е д ь г л а в а Б е л о г о д о м а п о к а н е п р е д п р и н я л н и к а к и х с о д е р ж а т е л ь н ы х д е й с т в и й п о м и р н о м у у р е г у л и р о в а н и ю » , – у к а з а л п о л и т о л о г .

По мнению Скачко, Вашингтон может сменить украинскую власть с целью деэскалации конфликта. В частности, в США уже заговорили о необходимости провести на Украине выборы до конца 2025 года.