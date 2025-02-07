Маск пообещал проверить и другие агентства США после USAID

Президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) вслед за Агентством по международному развитию ISAID проверит и другие структуры на коррупцию.

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Об этом глава американского государства заявил в Белом доме, передает РИА Новости.

« И л о н д е л а е т о т л и ч н у ю р а б о т у , о н н а х о д и т у ж а с а ю щ и е р а с т р а т ы , м о ш е н н и ч е с т в о и к о р р у п ц и ю . В ы в и д и т е э т о н а п р и м е р е U S A I D , н о у в и д и т е е щ е б о л ь ш е с д р у г и м и а г е н т с т в а м и , в д р у г и х ч а с т я х п р а в и т е л ь с т в а » , — о т м е т и л г л а в а Б е л о г о д о м а .

Также Трамп высказался о помощниках Маска, назвав их «отличным персоналом». Также американский президент указал на давнее желание главы DOGE провести работу по улучшению государственного управления.

Маск в настоящее время является одним из главных инициаторов чисток в ведомствах США. Недавно департамент DOGE получил доступ к конфиденциальным платежным данным министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку.

Как писал журнал Time, Маск пообещал, что департамент, во главе которого он стоит, поможет Трампу «нанять скромную команду крестоносцев из небольших управлений», которые будут работать над «массовым сокращением численности персонала в федеральной бюрократии». Издание подчеркивает, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.