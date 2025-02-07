Финляндия может готовиться к открытому конфликту с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомаса Малинена. В своем сообщении в соцсети X он выразил мнение о том, что предстоящий запрет на сделки с недвижимостью для россиян является частью этой подготовки.

« Ф и н с к о е п р а в и т е л ь с т в о о т ч а я н н о п ы т а е т с я п р е в р а т и т ь р у с с к и х в п р е с т у п н и к о в в н а ш е й с т р а н е . В с е э т о д е л а е т с я д л я п о д г о т о в к и к в о й н е , и , к о н е ч н о , е с т ь и д и о т ы , к о т о р ы е а п л о д и р у ю т » , — в о з м у т и л с я Т у о м а с М а л и н е н .

На Западе высмеяли НАТО после угроз Трампа

Этот же профессор ранее допустил, что НАТО готовится к конфликту с Россией после того, как будет урегулирована ситуация на Украине. По его словам, альянс намеренно поддерживает напряженность в регионе. Также он считает президента США Дональда Трампа тем, кто добъется мирного соглашения между РФ и властями Украины.