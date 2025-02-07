USAID пыталось бороться с работой российских СМИ

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках ряда финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами СМИ из России, в том числе РИА Новости и Russia Today. Об этом сообщает RT со ссылкой на британское издание.

Отмечается, что главной задачей финансируемых USAID проектов было «противодействие и разоблачение российской пропаганды, которая распространяется в соцсетях, несмотря на западные санкции». В основном целью являлись такие «пропагандистские СМИ», как РИА Новости и RT.

Также, по данным британского СМИ, при поддержке USAID в США обучалась группа граждан РФ и сейчас они боятся, что останутся без стипендий. Кроме того по всему миру ряд медиа, называющих себя «независимыми» СМИ, начал сокращать свой штат и задумываться о возможности продолжения работы в будущем на фоне остановки выплат от агентства.

Напомним, что в первый день своего президентства Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи USAID на 90 дней. После этого новый департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, начал в отношении агентства расследование, уличив его в финансировании Politico и других СМИ. В результате Маск назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». Позже он заявил, что Трамп согласен закрыть агентство и департамент «уже находится в процессе» этого.