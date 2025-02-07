В Грузии потребовали извинений после слов Трампа о USAID

Грузия ждет извинений от всех, кто критиковал закон об иностранных агентах. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Таким образом политик прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).

« Н а с т а л о в р е м я , ч т о б ы в с е и н о с т р а н ц ы , к т о б о р о л с я с з а к о н о м о п р о з р а ч н о с т и , и з в и н и л и с ь п е р е д г р у з и н с к и м г о с у д а р с т в о м и г р у з и н с к и м н а р о д о м » , — н а п и с а л о н .

Ранее Трамп сообщил об «ужасной» коррупции в USAID. По его словам, «сотни миллионов долларов тратились на всякого рода группы, которые не заслужили каких-либо денег».

Закон о «прозрачности иностранного влияния», или «об иноагентах», был принят парламентом Грузии в мае 2024 года. Его одобрили благодаря большинству членов правящей партии «Грузинская мечта».

После этого США решили приостановить помощь Грузии. Речь шла о более чем 95 миллионах долларов.