Трамп заявил о желании обеспечить безопасность активов Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, в том числе ее редкоземельные металлы. О своих планах он сообщил в ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, трансляцию вел Fox News.

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Американский лидер отметил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

« У н и х п о д з е м л е й е с т ь м н о г о а к т и в о в , п р е ж д е в с е г о р е д к о з е м е л ь н ы е м е т а л л ы . И м ы х о т и м о б е с п е ч и т ь и х с о х р а н н о с т ь » , — о т м е т и л о н .

Трамп также вновь высказал мнение, что конфликта на Украине могло бы не быть, если бы выборы в 2020 году выиграл он.

Ранее Трамп сообщил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины. По его словам, если Киев согласится на это предложение, то Вашингтон продолжит оказывать ему военную и финансовую помощь. В ответ Зеленский заявил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие.