В Испании задержали граждан РФ и Белоруссии по подозрению в терроризме

Правоохранительные органы Испании задержали пять человек по подозрению в террористической деятельности, среди них граждане России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское СМИ.

Уточняется, что среди задержанных двое являются россиянами. Остальные — граждане Белоруссии, Колумбии и подданный Испании. Их подозревают в терроризме и участии в преступной организации. Следователи считают, что задержанные совершали действия, направленные «против поддержки правительствами и ассоциациями Украины».

Отмечается, что подозреваемые проживали в Барселоне и работали в странах НАТО. Одни из задержанных россиян имеет «знания в области компьютерной инженерии, а другой — фотограф».