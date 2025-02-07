Меган Маркл получила жестокое прозвище от дворцовых служащих
Герцогиня Сассекская? Больше похоже на герцогиню Трудностей. Именно так какое-то время назад называли Меган Маркл — поделился британский журналист Том Куинн в беседе с The London Times.
«С ней могло быть трудно, потому что она находила жизнь трудной — пыталась нащупать свой путь и разобраться в хитросплетениях средневековой, похожей на лабиринт системы», — сказал анонимный сотрудник дворца.
Например, бывшая актриса, не могла понять, почему король Карл III был таким официальным со своей матерью, покойной королевой Елизаветой II.
«Однажды она сказала: "Но они же мать и сын — почему они так строги друг с другом?”», — добавил инсайдер.
Несмотря на жестокое прозвище, инсайдер отметил, что её также называли «Мистик Мэг», потому что её считали очень современной и разбирающейся во многих вещах. Источник также сообщил, что ещё одна проблема, с которой она столкнулась, когда жила в дворцовых имениях с 2018 по 2020 год, была связана со слугами.
«Абсолютно не по своей вине Меган не всегда ладила со своим персоналом — она просто не привыкла к этому так, как Гарри», — сказал он.
В одну минуту она была по-настоящему дружелюбной, возможно, даже сверхдружелюбной, обнимала сотрудников и пыталась подружиться с ними, а в следующую минуту её раздражал тот факт, что они не отвечали мгновенно в любое время дня и ночи. По словам Тома, Маркл также считалась «человеком, который хотел добиться своего и изменить статус-кво». Для книги Куинна «Да, мэм: тайная жизнь королевских слуг» один из бывших сотрудников Маркл вспоминал о её первых неловких встречах в Кенсингтонском дворце.
«Это было необычно, потому что она была настолько уверена в себе, что было видно, что она хотела руководить собранием, а не узнать больше о королевской семье на встрече. Я думаю, это было типично для того, что происходило во время её пребывания в Кенсингтонском дворце, а затем в Виндзоре. Она твердо верила в то, что нужно брать быка за рога, за исключением того, что королевская семья на самом деле не является быком», — добавил он.
Несмотря на все эти прозвища и предполагаемое отношение, Куинн добавил, что не все сотрудники были настроены против Маркл. Многим рядовым сотрудникам нравился тот факт, что она была очень прямолинейной и деловитой. Однако старая гвардия действительно точила зуб на герцогиню.
«Но, конечно, если вы поднимете шум в королевской семье, старшие члены семьи всегда поддержат придворных, потому что во многих случаях они дружат с ними с детства», — сказал он.
После того, как в 2020 году Маркл и Гарри оставили свои королевские обязанности и переехали в Калифорнию, актрису обвинили в травле сотрудников, что она категорически отрицала. В своей язвительной статье Куинн также сообщил, что принц Уильям чувствовал себя особенно неуютно с Маркл, потому что она была слишком ласковой. Несмотря на то, что поначалу они ладили, напряжённость, начала нарастать из-за её «тёплого, дружеского подхода», который заставлял Уильяма и даже Чарльза временами вздрагивать.
«Эта тактильная манера вызывала у Уильяма дискомфорт, потому что Меган обнимала его практически каждый раз, когда они сталкивались друг с другом», — добавил он.
Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят!