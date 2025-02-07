Меган Маркл получила жестокое прозвище от дворцовых служащих

Герцогиня Сассекская? Больше похоже на герцогиню Трудностей. Именно так какое-то время назад называли Меган Маркл — поделился британский журналист Том Куинн в беседе с The London Times.

Меган Маркл получила жестокое прозвище от дворцовых служащих
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«С ней могло быть трудно, потому что она находила жизнь трудной пыталась нащупать свой путь и разобраться в хитросплетениях средневековой, похожей на лабиринт системы», сказал анонимный сотрудник дворца.

Например, бывшая актриса, не могла понять, почему король Карл III был таким официальным со своей матерью, покойной королевой Елизаветой II.

«Однажды она сказала: "Но они же мать и сын почему они так строги друг с другом?», добавил инсайдер.

Несмотря на жестокое прозвище, инсайдер отметил, что её также называли «Мистик Мэг», потому что её считали очень современной и разбирающейся во многих вещах. Источник также сообщил, что ещё одна проблема, с которой она столкнулась, когда жила в дворцовых имениях с 2018 по 2020 год, была связана со слугами.

«Абсолютно не по своей вине Меган не всегда ладила со своим персоналом она просто не привыкла к этому так, как Гарри», сказал он.

В одну минуту она была по-настоящему дружелюбной, возможно, даже сверхдружелюбной, обнимала сотрудников и пыталась подружиться с ними, а в следующую минуту её раздражал тот факт, что они не отвечали мгновенно в любое время дня и ночи. По словам Тома, Маркл также считалась «человеком, который хотел добиться своего и изменить статус-кво». Для книги Куинна «Да, мэм: тайная жизнь королевских слуг» один из бывших сотрудников Маркл вспоминал о её первых неловких встречах в Кенсингтонском дворце.

«Это было необычно, потому что она была настолько уверена в себе, что было видно, что она хотела руководить собранием, а не узнать больше о королевской семье на встрече. Я думаю, это было типично для того, что происходило во время её пребывания в Кенсингтонском дворце, а затем в Виндзоре. Она твердо верила в то, что нужно брать быка за рога, за исключением того, что королевская семья на самом деле не является быком», добавил он.

Несмотря на все эти прозвища и предполагаемое отношение, Куинн добавил, что не все сотрудники были настроены против Маркл. Многим рядовым сотрудникам нравился тот факт, что она была очень прямолинейной и деловитой. Однако старая гвардия действительно точила зуб на герцогиню.

«Но, конечно, если вы поднимете шум в королевской семье, старшие члены семьи всегда поддержат придворных, потому что во многих случаях они дружат с ними с детства», сказал он.

После того, как в 2020 году Маркл и Гарри оставили свои королевские обязанности и переехали в Калифорнию, актрису обвинили в травле сотрудников, что она категорически отрицала. В своей язвительной статье Куинн также сообщил, что принц Уильям чувствовал себя особенно неуютно с Маркл, потому что она была слишком ласковой. Несмотря на то, что поначалу они ладили, напряжённость, начала нарастать из-за её «тёплого, дружеского подхода», который заставлял Уильяма и даже Чарльза временами вздрагивать.

«Эта тактильная манера вызывала у Уильяма дискомфорт, потому что Меган обнимала его практически каждый раз, когда они сталкивались друг с другом», добавил он.

Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят!

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