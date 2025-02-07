Меган Маркл получила жестокое прозвище от дворцовых служащих

Герцогиня Сассекская? Больше похоже на герцогиню Трудностей. Именно так какое-то время назад называли Меган Маркл — поделился британский журналист Том Куинн в беседе с The London Times.

« С н е й м о г л о б ы т ь т р у д н о , п о т о м у ч т о о н а н а х о д и л а ж и з н ь т р у д н о й — п ы т а л а с ь н а щ у п а т ь с в о й п у т ь и р а з о б р а т ь с я в х и т р о с п л е т е н и я х с р е д н е в е к о в о й , п о х о ж е й н а л а б и р и н т с и с т е м ы » , — с к а з а л а н о н и м н ы й с о т р у д н и к д в о р ц а .

Например, бывшая актриса, не могла понять, почему король Карл III был таким официальным со своей матерью, покойной королевой Елизаветой II.

« О д н а ж д ы о н а с к а з а л а : " Н о о н и ж е м а т ь и с ы н — п о ч е м у о н и т а к с т р о г и д р у г с д р у г о м ? ” » , — д о б а в и л и н с а й д е р .

Несмотря на жестокое прозвище, инсайдер отметил, что её также называли «Мистик Мэг», потому что её считали очень современной и разбирающейся во многих вещах. Источник также сообщил, что ещё одна проблема, с которой она столкнулась, когда жила в дворцовых имениях с 2018 по 2020 год, была связана со слугами.

« А б с о л ю т н о н е п о с в о е й в и н е М е г а н н е в с е г д а л а д и л а с о с в о и м п е р с о н а л о м — о н а п р о с т о н е п р и в ы к л а к э т о м у т а к , к а к Г а р р и » , — с к а з а л о н .

В одну минуту она была по-настоящему дружелюбной, возможно, даже сверхдружелюбной, обнимала сотрудников и пыталась подружиться с ними, а в следующую минуту её раздражал тот факт, что они не отвечали мгновенно в любое время дня и ночи. По словам Тома, Маркл также считалась «человеком, который хотел добиться своего и изменить статус-кво». Для книги Куинна «Да, мэм: тайная жизнь королевских слуг» один из бывших сотрудников Маркл вспоминал о её первых неловких встречах в Кенсингтонском дворце.

« Э т о б ы л о н е о б ы ч н о , п о т о м у ч т о о н а б ы л а н а с т о л ь к о у в е р е н а в с е б е , ч т о б ы л о в и д н о , ч т о о н а х о т е л а р у к о в о д и т ь с о б р а н и е м , а н е у з н а т ь б о л ь ш е о к о р о л е в с к о й с е м ь е н а в с т р е ч е . Я д у м а ю , э т о б ы л о т и п и ч н о д л я т о г о , ч т о п р о и с х о д и л о в о в р е м я е ё п р е б ы в а н и я в К е н с и н г т о н с к о м д в о р ц е , а з а т е м в В и н д з о р е . О н а т в е р д о в е р и л а в т о , ч т о н у ж н о б р а т ь б ы к а з а р о г а , з а и с к л ю ч е н и е м т о г о , ч т о к о р о л е в с к а я с е м ь я н а с а м о м д е л е н е я в л я е т с я б ы к о м » , — д о б а в и л о н .

Несмотря на все эти прозвища и предполагаемое отношение, Куинн добавил, что не все сотрудники были настроены против Маркл. Многим рядовым сотрудникам нравился тот факт, что она была очень прямолинейной и деловитой. Однако старая гвардия действительно точила зуб на герцогиню.

« Н о , к о н е ч н о , е с л и в ы п о д н и м е т е ш у м в к о р о л е в с к о й с е м ь е , с т а р ш и е ч л е н ы с е м ь и в с е г д а п о д д е р ж а т п р и д в о р н ы х , п о т о м у ч т о в о м н о г и х с л у ч а я х о н и д р у ж а т с н и м и с д е т с т в а » , — с к а з а л о н .

После того, как в 2020 году Маркл и Гарри оставили свои королевские обязанности и переехали в Калифорнию, актрису обвинили в травле сотрудников, что она категорически отрицала. В своей язвительной статье Куинн также сообщил, что принц Уильям чувствовал себя особенно неуютно с Маркл, потому что она была слишком ласковой. Несмотря на то, что поначалу они ладили, напряжённость, начала нарастать из-за её «тёплого, дружеского подхода», который заставлял Уильяма и даже Чарльза временами вздрагивать.

« Э т а т а к т и л ь н а я м а н е р а в ы з ы в а л а у У и л ь я м а д и с к о м ф о р т , п о т о м у ч т о М е г а н о б н и м а л а е г о п р а к т и ч е с к и к а ж д ы й р а з , к о г д а о н и с т а л к и в а л и с ь д р у г с д р у г о м » , — д о б а в и л о н .

Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят!