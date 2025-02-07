Бербок предупредила о «величайшей радости» Путина

Прекращение работы Международного уголовного суда (МУС) доставит «величайшую радость» президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РИА Новости.

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Она раскритиковала санкции США в отношении ведомства, назвав поддержку международного права главным приоритетом в области безопасности.

« Е с л и М У С с е й ч а с н е с м о ж е т п р о д о л ж и т ь с в о ю р а б о т у , э т о с т а н е т о д н о й и з в е л и ч а й ш и х р а д о с т е й д л я Путина», — предупредила Бербок.

Трамп высказался об отношениях с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС. Законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса.

После этого МУС сообщил, что продолжил работу в обычном режиме, несмотря на рестрикции.