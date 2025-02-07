Трамп выдвинул требование Зеленскому и назвал срок встречи с ним

Трамп выдвинул требование Зеленскому и назвал срок встречи с ним
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Президент США Дональд Трамп выдвинул требование Владимиру Зеленскому, а также назвал срок встречи с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава Белого дома, США нужно будет получить что-то взамен тех денег, которые Вашингтон выделил на военную помощь Украине. При этом он также добавил, что теперь никто не будет «пользоваться» щедростью США.

«Никто больше не будет пользоваться США», заявил он.

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Помимо этого, Трамп также назначил Зеленскому срок встречи. Отмечается, что они планируют встречу на предстоящей неделе. Место проведения переговоров еще не назначено, но он они могут пройти в Вашингтоне.

«На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским», добавил он.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая.