Трамп выдвинул требование Зеленскому и назвал срок встречи с ним

Президент США Дональд Трамп выдвинул требование Владимиру Зеленскому, а также назвал срок встречи с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава Белого дома, США нужно будет получить что-то взамен тех денег, которые Вашингтон выделил на военную помощь Украине. При этом он также добавил, что теперь никто не будет «пользоваться» щедростью США.

« Н и к т о б о л ь ш е н е б у д е т п о л ь з о в а т ь с я С Ш А » , — з а я в и л о н .

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Помимо этого, Трамп также назначил Зеленскому срок встречи. Отмечается, что они планируют встречу на предстоящей неделе. Место проведения переговоров еще не назначено, но он они могут пройти в Вашингтоне.

« Н а с л е д у ю щ е й н е д е л е я , в е р о я т н о , в с т р е ч у с ь с п р е з и д е н т о м З е л е н с к и м » , — добавил он.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая.