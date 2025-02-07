Трамп выдвинул требование Зеленскому и назвал срок встречи с ним
Президент США Дональд Трамп выдвинул требование Владимиру Зеленскому, а также назвал срок встречи с ним. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил глава Белого дома, США нужно будет получить что-то взамен тех денег, которые Вашингтон выделил на военную помощь Украине. При этом он также добавил, что теперь никто не будет «пользоваться» щедростью США.
«Никто больше не будет пользоваться США», — заявил он.
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Помимо этого, Трамп также назначил Зеленскому срок встречи. Отмечается, что они планируют встречу на предстоящей неделе. Место проведения переговоров еще не назначено, но он они могут пройти в Вашингтоне.
«На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским», — добавил он.
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