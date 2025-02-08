Пушков заявил о росте раскола в США после победы Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа идеологический и политический раскол в стране не пошёл на убыль, а, наоборот, усиливается.

Пушков заявил о росте раскола в США после победы Трампа
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При этом Пушков выразил предположение, что его пик ещё впереди.

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«После короткой паузы леволиберальный стан в США начинает новую кампанию против Трампа. Идеологический и политический раскол в Америке с победой Трампа не пошёл на убыль он усиливается. Его пик, вероятно, ещё впереди», написал он в Telegram-канале.

Ранее в Wired писали, что действия главы Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывают раскол в окружении Трампа.

Кроме того, по информации NBC, в администрации Трампа возник раскол из-за разногласий по Украине.

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