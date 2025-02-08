Пушков заявил о росте раскола в США после победы Трампа
Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа идеологический и политический раскол в стране не пошёл на убыль, а, наоборот, усиливается.
При этом Пушков выразил предположение, что его пик ещё впереди.
Пушков раскрыл причину избрания Трампа
«После короткой паузы леволиберальный стан в США начинает новую кампанию против Трампа. Идеологический и политический раскол в Америке с победой Трампа не пошёл на убыль — он усиливается. Его пик, вероятно, ещё впереди», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в Wired писали, что действия главы Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывают раскол в окружении Трампа.
Кроме того, по информации NBC, в администрации Трампа возник раскол из-за разногласий по Украине.