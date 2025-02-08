Пушков заявил о росте раскола в США после победы Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа идеологический и политический раскол в стране не пошёл на убыль, а, наоборот, усиливается.

При этом Пушков выразил предположение, что его пик ещё впереди.

Пушков раскрыл причину избрания Трампа

« П о с л е к о р о т к о й п а у з ы л е в о л и б е р а л ь н ы й с т а н в С Ш А н а ч и н а е т н о в у ю к а м п а н и ю п р о т и в Т р а м п а . И д е о л о г и ч е с к и й и п о л и т и ч е с к и й р а с к о л в А м е р и к е с п о б е д о й Т р а м п а н е п о ш ё л н а у б ы л ь — о н у с и л и в а е т с я . Е г о п и к , в е р о я т н о , е щ ё в п е р е д и » , — н а п и с а л о н в Telegram-канале.

Ранее в Wired писали, что действия главы Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывают раскол в окружении Трампа.

Кроме того, по информации NBC, в администрации Трампа возник раскол из-за разногласий по Украине.